В зоне действия

Виктор Мамин: Необходимо повысить качество сотовой связи
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:17
Автор: 
Инна Шемаева

В правительстве Челябинской области заявили о необходимости повышения качества сигнала сотовой связи на гостевых маршрутах, а также обеспечения информационнай безопасности для интернет-ресурсов региональных и муниципальных органов власти в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС.

О ходе реализации области региональной составляющей национального проекта«Цифровая экономика Российской Федерации» первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин рассказал на рабочем совещании, которое прошло в южноуральской столице при участии полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Региональная программа включает в себя пять проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность»,  «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».

«Региональной программой на 2019 год предусмотрено финансирование из бюджета Челябинской области по трем региональным проектам. По проектам «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики» финансирование в этом году не предусмотрено, поскольку информационные мероприятия для организаций осуществляются в ходе текущей деятельности уполномоченных учреждений», - сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

По проекту «Информационная инфраструктура» уже состоялся электронный аукцион на подключение 1050 социально-значимых объектов в Челябинской области. Победителем стало ООО «5G ВАЙ ФАЙ» (100% принадлежность АО «Эр Телеком Холдинг»).

«Отдельно Миникомсвязь России заключит контракт на подключение в 2020 году 355 объектов (большинство ФАПов). По проекту «Информационная безопасность» на работу под управлением отечественной операционной системы переведено 361 автоматизированное рабочее место в 4 органах исполнительной власти (Мининформ, Минсельхоз, Комитет по делам архивов, Минобр). Работе в отечественной операционной системе в 2018 году было обучено 315 государственных служащих. Кроме того, необходимо провести мероприятия по повышению качества сигнала сотовой связи на гостевых маршрутах и обеспечению информационной безопасности для интернет-ресурсов региональных и муниципальных органов власти в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области в 2020 году», - сказал Виктор Мамин.

Что касается проекта «Цифровое государственное управление», то сейчас подготовлен проект перечня приоритетных услуг Челябинской области, его планируют утвердить в июле 2019 года на заседании комиссии по повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг.

Первый заместитель губернатора отметил, что существуют риски при реализации региональных проектов. Это касается проекта «Информационная безопасность» в части импортозамещения иностранного программного обеспечения. Основные проблемы по данному направлению связаны с недостатком на рынке программного обеспечения аналогичного по характеристикам и функциональными возможностями.

«Есть и беспокойство по поводу реализации проекта «Цифровое государственное управление». Большая часть обязательных мероприятий регпроекта связана с внедрением в субъектах РФ информационных систем и платформ, разработанных на федеральном уровне. Например «Облачная цифровая платформа обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов» или «Типовое автоматизированное рабочее место госслужащего на базе отечественного программного обеспечения». В настоящее время в федеральном проекте  отсутствуют детальные планы по разработке данных платформ и систем, что, в свою очередь, не позволяет субъектам четко спланировать реализацию проекта ЦГУ на региональном уровне», - рассказал Виктор Мамин.

Что касается регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», то, по словам Виктора Мамина, проблемы могут возникнуть при утверждении требований к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики, которые могут не соответствовать действующей системе образования. То есть выпускники текущих программ обучения фактически не будут учтены. Стандартные сроки обучения – от трех до пяти лет. Выпускники по новым программам просто физически не появятся ранее 2022 года.

Напомним, в настоящий момент в Российской Федерации  реализуется 12 национальных проектов. («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

«Челябинская область участвует во всех 12 национальных проектах, на реализацию которых в 2019 году запланировано 16,5 миллиарда рублей, в том числе федеральных средств – 10,5 миллиарда  рублей, региональных – около шести миллиардов. Это значительные средства, и необходимо целесообразно их использовать. Необходимо провести аудит по всем проектам и сделать информацию публичной», - отметил уральский полпред Николай Цуканов.

«Мы объединяем ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам, фокусируемся на целях, которые обозначил президент России, и ориентируемся на комплексный подход, объединяющий различные доступные источники для достижения национальных целей, определенных майским указом. Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены, – заверил глава региона Алексей Текслер.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании также заявили о необходимости более широкого информирования о реализации национальных проектов на территории Челябинской области.

«Сегодня доступной, понятной людям информации о нацпроектах явно недостаточно. Хотя спрос на такую информацию очень высок. Вот поэтому так важна задача – найти этот широкий круг союзников в достижении национальных целей. Люди должны видеть, как продвигается реализация национальных проектов и получить новые возможности участия в общественной жизни. Необходимо, чтобы наши земляки знали, в чем заключается тот или иной национальный проект, как он реализуется в регионе», - заявил председатель областного Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Познакомиться с информацией о региональной составляющей национальных проектов можно здесь.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Политика
26.07.19 16:34
Николай Цуканов поручил провести в Челябинской области аудит всех нацпроектов
Общество
26.07.19 16:06
В Челябинске должен появиться государственный приют для бездомных животных
Происшествия
26.07.19 13:27
После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску
Политика
26.07.19 11:45
Синяя папка для Короля
Алексей Текслер обозначил проблемы и назвал достижения Чебаркульского района
26.07.19 12:29
В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова
25.07.19 17:50
ЧелГУ приглашает абитуриентов. Об условиях обучения в вузе расскажет новый ректор
25.07.19 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
25.07.19 16:43
Часть аварийных домов Копейска не могут попасть в программы по переселению
25.07.19 16:32
Планируем детский День рождения и играем до упаду в "Мегалэнде"
25.07.19 16:19
«Дом.ru» запустил ТВ-приставку на Android
25.07.19 16:13
Земские учителя появятся в Челябинской области в будущем году
25.07.19 14:58
Аэродром в аэропорту Челябинска будет сдан точно в срок
25.07.19 14:00
Челябинск примет международный онкологический конгресс и подпишет противораковую декларацию
25.07.19 13:42
Алексей Текслер посетил в Чебаркульском районе строящийся ФОК и школу имени Героя России
Политика
26.07.19 16:34
Николай Цуканов поручил провести в Челябинской области аудит всех нацпроектов
Среда обитания
Сегодня, 10:08
Сергей Сушков: В 2019 году нам необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ на два процента
Новости
Сегодня, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
26.07.19 16:32
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Общество
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
26.07.19 15:57
Общество
Завершен капитальный ремонт моста через реку Черная
26.07.19 14:26
Общество
В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
26.07.19 16:32
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Общество
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
26.07.19 15:57
Общество
Завершен капитальный ремонт моста через реку Черная
26.07.19 14:26
Общество
В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
26.07.19 12:29
Общество
В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова
Теги
Алексей Текслер
Виктор Мамин
Николай Цуканов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика