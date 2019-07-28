Виктор Мамин: Необходимо повысить качество сотовой связи

В правительстве Челябинской области заявили о необходимости повышения качества сигнала сотовой связи на гостевых маршрутах, а также обеспечения информационнай безопасности для интернет-ресурсов региональных и муниципальных органов власти в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС.

О ходе реализации области региональной составляющей национального проекта«Цифровая экономика Российской Федерации» первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин рассказал на рабочем совещании, которое прошло в южноуральской столице при участии полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Региональная программа включает в себя пять проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики».

«Региональной программой на 2019 год предусмотрено финансирование из бюджета Челябинской области по трем региональным проектам. По проектам «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики» финансирование в этом году не предусмотрено, поскольку информационные мероприятия для организаций осуществляются в ходе текущей деятельности уполномоченных учреждений», - сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

По проекту «Информационная инфраструктура» уже состоялся электронный аукцион на подключение 1050 социально-значимых объектов в Челябинской области. Победителем стало ООО «5G ВАЙ ФАЙ» (100% принадлежность АО «Эр Телеком Холдинг»).

«Отдельно Миникомсвязь России заключит контракт на подключение в 2020 году 355 объектов (большинство ФАПов). По проекту «Информационная безопасность» на работу под управлением отечественной операционной системы переведено 361 автоматизированное рабочее место в 4 органах исполнительной власти (Мининформ, Минсельхоз, Комитет по делам архивов, Минобр). Работе в отечественной операционной системе в 2018 году было обучено 315 государственных служащих. Кроме того, необходимо провести мероприятия по повышению качества сигнала сотовой связи на гостевых маршрутах и обеспечению информационной безопасности для интернет-ресурсов региональных и муниципальных органов власти в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области в 2020 году», - сказал Виктор Мамин.

Что касается проекта «Цифровое государственное управление», то сейчас подготовлен проект перечня приоритетных услуг Челябинской области, его планируют утвердить в июле 2019 года на заседании комиссии по повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг.

Первый заместитель губернатора отметил, что существуют риски при реализации региональных проектов. Это касается проекта «Информационная безопасность» в части импортозамещения иностранного программного обеспечения. Основные проблемы по данному направлению связаны с недостатком на рынке программного обеспечения аналогичного по характеристикам и функциональными возможностями.

«Есть и беспокойство по поводу реализации проекта «Цифровое государственное управление». Большая часть обязательных мероприятий регпроекта связана с внедрением в субъектах РФ информационных систем и платформ, разработанных на федеральном уровне. Например «Облачная цифровая платформа обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов» или «Типовое автоматизированное рабочее место госслужащего на базе отечественного программного обеспечения». В настоящее время в федеральном проекте отсутствуют детальные планы по разработке данных платформ и систем, что, в свою очередь, не позволяет субъектам четко спланировать реализацию проекта ЦГУ на региональном уровне», - рассказал Виктор Мамин.

Что касается регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», то, по словам Виктора Мамина, проблемы могут возникнуть при утверждении требований к базовой модели компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики, которые могут не соответствовать действующей системе образования. То есть выпускники текущих программ обучения фактически не будут учтены. Стандартные сроки обучения – от трех до пяти лет. Выпускники по новым программам просто физически не появятся ранее 2022 года.

Напомним, в настоящий момент в Российской Федерации реализуется 12 национальных проектов. («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

«Челябинская область участвует во всех 12 национальных проектах, на реализацию которых в 2019 году запланировано 16,5 миллиарда рублей, в том числе федеральных средств – 10,5 миллиарда рублей, региональных – около шести миллиардов. Это значительные средства, и необходимо целесообразно их использовать. Необходимо провести аудит по всем проектам и сделать информацию публичной», - отметил уральский полпред Николай Цуканов.

«Мы объединяем ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам, фокусируемся на целях, которые обозначил президент России, и ориентируемся на комплексный подход, объединяющий различные доступные источники для достижения национальных целей, определенных майским указом. Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены, – заверил глава региона Алексей Текслер.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании также заявили о необходимости более широкого информирования о реализации национальных проектов на территории Челябинской области.

«Сегодня доступной, понятной людям информации о нацпроектах явно недостаточно. Хотя спрос на такую информацию очень высок. Вот поэтому так важна задача – найти этот широкий круг союзников в достижении национальных целей. Люди должны видеть, как продвигается реализация национальных проектов и получить новые возможности участия в общественной жизни. Необходимо, чтобы наши земляки знали, в чем заключается тот или иной национальный проект, как он реализуется в регионе», - заявил председатель областного Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Познакомиться с информацией о региональной составляющей национальных проектов можно здесь.