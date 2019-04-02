Владельцам автомобилей, пострадавших при обрушении дома, возместят ущерб в течение двух недель

Владельцы незастрахованных автомобилей, поврежденных при частичном обрушении дома в Магнитогорске (Челябинская область), получат компенсации в течение двух недель.

Об этом сообщили в администрации Магнитогорска.

Напомним, в мэрию обратились автовладельцы, чьи автомобили получили повреждения при обрушении дома №164 по проспекту Карла Маркса. Практически все поврежденные автомобили не были застрахованы, а значит, в соответствии с действующим законодательством, им не положена компенсация понесенных потерь (страховое возмещение). Но в мэрии заверили, что данный вопрос обязательно будет решен в пользу владельцев транспортных средств.

В администрации Магнитогорска рассказали, что к решению данного вопроса активно подключились руководители городских предприятий.

В ближайшее время сотрудники управления социальной защиты населения администрации города свяжутся с владельцами 22 пострадавших автомобилей и расскажут о процессе получения компенсаций.