Владельцы незастрахованных автомобилей, поврежденных при обрушении дома в Магнитогорске, получат компенсации

Владельцы незастрахованных автомобилей, поврежденных при частичном обрушении дома в Магнитогорске (Челябинская область), все-таки получат компенсации за своих незастрахованных «железных коней». Надо только немного подождать.

Об этом шла речь на встрече исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина и главы Магнитогорска Сергея Бердникова с пострадавшими жителями дома.

Как сообщили в городской администрации, в мэрию обратилось семь автовладельцев, чьи автомобили получили повреждения при обрушении дома №164 по проспекту Карла Маркса.

Практически все поврежденные автомобили не были застрахованы, а значит, в соответствии с действующим законодательством, им не положена компенсация понесенных потерь (страховое возмещение).

Но в мэрии заверили, что данный вопрос обязательно будет решен в пользу владельцев транспортных средств, однако, сегодня им стоит запастись терпением – для этого потребуется время.

На личном приеме в мэрии обсуждались также возможности прохождения реабилитации в медицинских организациях областного центра и предоставлении путевок в санатории.

Как уже сообщало агентство, на встрече врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями прозвучала жалоба по недостаточному медобслуживанию. После встречи было принято решение, жители дома получат индивидуальное медицинское сопровождение. С 28 марта начнется углубленная двухэтапная диспансеризация детей и взрослых.

«По результатам обследования медицинская комиссия примет решение о составлении лечебно-реабилитационных планов для каждого человека, – пояснил Евгений Редин. - Магнитогорцы смогут получить помощь как в лечебных учреждениях, так и в санаториях».