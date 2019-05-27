Владимир Елистратов: Деревья на улице Дарвина вырубать не будут

Глава Челябинска Владимир Елистратов пообещал, что деревья на улице Дарвина - вырубка планировалась в связи с расширением проезжей части - вырубать не будут (в этом году - точно), а вот строительство развязки Дарвина - Троицкий тракт будет организовано в ускоренном режиме.

Такое заявление градоначальник сделал сегодня, 27-го мая, после расширенного аппаратного совещания в городской администрации.

«Мы серьезно подойдем к решению вопроса с сохранением деревьев, тем более что губернатор после разговора с жителями заострил внимание на данной проблеме. В дальнейшем еще раз проанализируем ситуацию и примем окончательное решение. Цели вырубать деревья - нет, есть цель - грамотно сделать развязку и дорожное полотно», - подчеркнул Владимир Елистратов.

Что касается судьбы кольца Дарвина-Блюхера - останется ли оно в прежнем виде, глава города заверил, что данный вопрос также будет тщательно проработан.

«Единственное, здесь надо понимать, что есть проект, который прошел необходимые государственные экспертизы. И он отыгран на конкурсе. Мы все это учтем. Главное - семь раз отмерить», - заметил Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24-го мая, призвал дорожников прислушаться к мнению жителей.

Побывав на строительстве дорожной развязки «Улица Дарвина-Троицкий тракт» глава региона отметил, что вопрос с улицей Дарвина стоит решать в следующем году - с использованием современных технологий (это может быть установка шумозащитных экранов). Алексей Текслер заявил также о необходимости многократной компенсации зеленых насаждений в случае их вырубки.