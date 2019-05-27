Владимир Елистратов не смог поставить своей команде пятерку за уборку мусора

Глава Челябинска Владимир Елистратов считает, что весенняя санитарная уборка мегаполиса (субботники начались с первого апреля) была проведена неидеально.

«Оценку нашей работе дают жители Челябинска. В отдельных местах горожане были очень недовольны качеством уборки мусора. Каких-то благодарственных писем за субботники я пока что не получал. А требований: «Уберите быстрей!» - такое было. Как бы мы ни старались, как бы мы ни работали, все-таки оценка «отлично» не может быть», - признался Владимир Елистратов сегодня, 27-го мая, после расширенного аппаратного совещания в городской администрации.

Градоначальник отметил, что ситуация будет тщательно проанализирована, и - с учетом выявленных недочетов - произведена работа над ошибками.

«Уже есть конкретные предложения, в том числе по изменению правил благоустройства. Мы до конца их проработаем, представим на комиссию в городскую думу и вместе рассмотрим. В новом году ошибок быть не должно», - подчеркнул Владимир Елистратов.

Председатель челябинской гордумы Станислав Мошаров отметил, что в этом году сигналов от населения было много. Люди жаловались либо на неубранную территорию, либо на оставленные после субботников мешки с мусором.

«Считаю, что в этой истории должна помочь та работа, которую в настоящее время проводят районы по составлению карт-схем, согласно которым за каждой территорией будет следить конкретное лицо либо предприятие. Ответственными за прилегающие территории будут и магазины, и сетевые компании, и муниципалитет, и управление дорожного хозяйства, и администрации. Благодаря картам-схемам будет, с кого спрашивать за беспорядок. Считаю, что в течение двух месяцев карты-схемы должны быть готовы и что к летней уборке мы должны приступить в процессе их составления, к зимней - с готовыми картами-схемами», - сказал Станислав Мошаров.

Он также напомнил о задании временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера переместить административные комиссии, следящие за соблюдением правил благоустройства, в районы южноуральской столицы.

«Это будет способствовать более оперативной работе, более эффективному обеспечению порядка на территориях. Нам главное - наладить работу данных комиссий на местах», - заметил Станислав Мошаров.

Начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков в своем сегодняшнем докладе об итогах весенних субботников заявил, что в условиях кардинально измененной схемы обращения с ТКО в целом удалось организовать бесперебойные вывоз и прием собранных на территории областного центра отходов.

За период проведения санитарной очистки территории города на полигоны было вывезено около 65-ти тысяч кубометров мусора, собранного в ходе субботников. Массовые субботники проводились в период с первого апреля трижды - по несколько дней. В субботниках активно участвовали жители и предприятия Челябинска. Всего в весенних мероприятиях по санитарной очистке города были задействованы около ста тысяч человек.

Владимир Жучков отметил, что региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Центр коммунального сервиса» - не мешало бы откорректировать графики вывоза мусора (по его словам, сегодня система хромает), а на полигоне Полетаево во время проведения субботников нужно организовывать дополнительный весовой контроль.