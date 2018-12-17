Владимир Елистратов о требованиях экоактивистов: Пыль точно убрать сможем

Визит эко-активистов, недовольных экологической ситуацией в Челябинске, сегодня, 17 декабря, прокомментировал временно исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Елистратов после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска. Исполняющий обязанности главы Челябинска отметил, что планирует с ними встретится через неделю и обсудить все их требования.

«Экологией занимается министерство экологии, но мы тоже много чего можем. Можем, к примеру, пыль убрать. Что касается встречи с активистами, то мы намерены встретиться еще раз через неделю. У них есть требования, они выдвинули 12. Среди них есть фантастические», - отметил Владимир Елистратов.

В День Конституции, 12 декабря, в мэрии Челябинска, как и по всей стране, проводился всероссийский прием граждан. Люди, уставшие от уже почти двухнедельного смога, отсутствия свежего воздуха и беспросветной грязи под ногами на нечищенных тротуарах, решили лично спросить у нынешнего градоначальника, когда же это безобразие прекратится.

Экоактивисты выставили ряд требований. Они потребовали всех детей Челябинска обеспечить противогазами и эвакуировать их на период НМУ 2-ой степени. Активисты также считают, что в период НМУ 2-ой и 3-ей степени необходимо проводить эвакуацию детей (правда, не уточняется, куда детей эвакуировать из города). Активисты также требуют объявить в Челябинске режим ЧС, создать штаб (рабочую группу) по выходу из чрезвычайной ситуации (к работе привлечь депутатов, промышленников, надзорные органы, общественность). Общественники считают необходимым проведение внеплановых проверок на предприятиях с участием их представителей в дни НМУ.

Активисты также требуют от властей выработать план мероприятий по снижению выбросов на промышленных предприятиях в условиях длительных НМУ (более 3 дней). По их мнению, необходимо срочно оснастить все образовательные, медицинские, социальные учреждения системами приточной вентиляции, оборудованной фильтрами.