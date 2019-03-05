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Владимир Елистратов поблагодарил челябинских женщин за работу

Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, пятого марта, на торжественном приеме по случаю приближающегося Международного женского дня поблагодарил представительниц общественных организаций за совместную работу и поздравил с наступающим праздником.

«Каждая из вас вносит большой вклад в жизнь и развитие Челябинска. Все вы, представляя женское движение города, реализуете социальные проекты и проводите значимые акции для жителей, семей, детей, людей пожилого возраста. От всей души хочу поблагодарить вас за труд и активную жизненную позицию, пожелать успеха и удачи во всех ваших добрых делах», -  сказал Владимир Елистратов.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, на прием к главе были приглашены руководители и лидеры общественных объединений, инициаторы социальных акций и проектов, на счету которых проведение множества праздников и торжественных мероприятий.

«От всего нашего социально-ориентированного общества женщин Челябинска хочу выразить надежду на плодотворную работу, поблагодарить за радушный прием, а также пожелать вам успехов и достижения всего задуманного на посту главы города. Уверена, что общими усилиями мы добьемся отличных результатов на благо южноуральцев», - отметила председатель региональной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области», президент Благотворительного фонда «Родная» Наталья Баскова.

Фото пресс-службы городской администрации

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Владимир Елистратов
8 марта