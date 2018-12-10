Владимир Елистратов представил временного заместителя

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов сегодня, десятого декабря, представил своего заместителя по городскому хозяйству – на эту должность в минувший четверг, шестого декабря, был назначен Евгений Крехтунов, ранее возглавлявший управление экологии города.

Крехтунов будет работать в новой должности с приставкой «исполняющий обязанности». Ему предстоит курировать МУП «ГорЭкоЦентр» и заниматься проблемами жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня мы все являемся исполняющими обязанности – такой сейчас в городе период. Как он кончится, дружно избавимся от этой приставки», - пошутил после аппаратного совещания врип главы Челябинска.

Владимир Елистратов также сообщил, что место Евгения Крехтунова в управлении экологии заняла его заместитель Алена Юшкова – тоже с приставкой «и.о.».

Евгений Крехтунов родился 17 июля 1970 года в Челябинске. Управление экологии возглавлял с июня 2016 года, до этого (с апреля 2014-го) являлся главой Тракторозаводского района южноуральской столицы.

Имеет классный чин «Действительный муниципальный советник 2 класса».

Фото с сайта администрации Челябинска