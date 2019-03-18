Владимир Елистратов: Снежные кучи из Челябинска нужно срочно вывозить!

Снежные кучи, «украсившие» Челябинск в результате сильнейшего снегопада, случившегося в конце прошлой рабочей недели, нужно срочно вывозить. Такая задача стоит перед всеми ответственными лицами, заявил сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в городской администрации глава Челябинска Владимир Елистратов.

«Управление благоустройства контролирует ситуацию в ежедневном режиме, вместе с жилищной инспекцией выписывает представления нерадивым управляющим компаниям и собственникам отдельных территорий. Наша задача - вывезти кучи до таяния снега в специально подготовленные для этого места, не ждать, пока все потечет. Еще неизвестно, как поведут себя ливневки, которые мы начали чистить», - подчеркнул градоначальник.

По словам начальника управления благоустройства Челябинска Владимира Жучкова, на прошлой неделе было выявлено 114 фактов ненадлежащей уборки снега.

«69 мы отработали по полной программе, 45 - держим на контроле», - отметил Жучков. Он порекомендовал ответственным службам лучше посыпать тротуары и сделать упор на ликвидацию валов и куч с улично-дорожной сети мегаполиса.

Директор по строительству и эксплуатации автодорог Челябинска компании «Южуралмост» Алексей Струговец считает, что предприятие нормально справилось с уборкой города от снега – несмотря на то, что за одни только сутки (это был прошлый четверг, 14 марта) в мегаполисе выпала месячная норма осадков.

«Благодаря предпринятым усилиям серьезного транспортного коллапса не случилось», - сказал Струговец.