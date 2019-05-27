Владимир Елистратов займется судьбой «Кузнечика»
В Челябинской области решено приостановить деятельность детского загородного лагеря «Кузнечик», являющегося структурным подразделением девятой школы-интерната Челябинска.
Причина - высокая степень изношенности зданий, отметила сегодня, 27 мая, на расширенном аппаратном совещании в городской администрации первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.
Глава города Владимир Елистратов, заслушав доклад своего зама, отметил, что в курсе ситуации с «Кузнечиком», судьбу которого, подчеркнул он, нужно определить в ближайшее время.
«Посоветуемся и примем решение», - обратился Владимир Елистратов к Наталье Котовой.