Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского.

Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Мякуш отмечен за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, что орденом Александра Невского в наши дни награждаются государственные служащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

При этом награждаемые должны иметь общий стаж государственной службы не менее 20 лет. Владимир Мякуш с 1998 года является депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. В 2000 году стал первым заместителем председателя регионального парламента, возглавив комитет по финансово-бюджетной политике. С июня 2005 года и по настоящее время – бессменный спикер (четырежды избирался на этот пост). В этот же период Владимир Мякуш избран секретарем регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». При его активном участии приняты более тысячи нормативных правовых актов Челябинской области, действующих в различных областях социально-экономической жизни региона.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поздравили Владимира Мякуша с присвоением ордена: «Вы – настоящий лидер, мудрый и масштабный политик, человек с богатым жизненным опытом, незаурядными организаторскими способностями. Грамотный подход к делу, умение принять взвешенное решение, требовательность к себе и подчиненным, порядочность, надежность снискали Вам заслуженное уважение».

Коллеги благодарят Владимира Мякуша за его человеческие и душевные качества, желают ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях на многие-многие годы на благо малой Родины и России!»

Для справки:

Владимир Мякуш родился 20 мая 1948 года в селе Митрофановское Сосновского района Челябинской области. Окончил инженерно-строительный факультет ЧПИ. Прошел путь от электрослесаря на комбинате строительных материалов и изделий председателя совета директоров треста “Челябметаллургстрой”.

В 1998 году впервые избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. С 2000 по 2005 год - первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, возглавлял комитет по финансово-бюджетной политике.

Председателем Законодательного Собрания Челябинской области избирался четыре раза. Возглавляет комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

С 2005 года - секретарь политсовета Челябинского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

В 2008 году возглавлял комиссию Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству при Совете Федерации РФ.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За значительный вклад в становление законодательной базы награжден орденом Почета за «активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу» (2008 год) и орденом Дружбы за активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности и правопорядка, а также многолетнюю работу на ответственном посту (2013 год). В 2010 году Владимиру Мякушу было присвоено звание Почетный гражданин Челябинской области.