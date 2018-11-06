Владимир Мякуш отмечен наградой профсоюзов

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш награжден Юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России».

Награду Владимиру Мякушу вручил председатель Челябинской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Вячеслав Гречишников.

Напомним, для южноуральских профсоюзов 2018 год особенный – это год 100-летия со дня образования Профсоюза госучреждений и год 70-летия со дня образования Федерации профсоюзов Челябинской области. Свой юбилей региональные профсоюзы отметили 26 октября.

Как отметил Вячеслав Гречишников, эти значимые события - повод подвести итоги, наметить перспективы и, конечно же, оценить эффективность работы в рамках социального партнерства, которое в Челябинской области на достаточно высоком уровне, что дает возможность спокойно и конструктивно решать самые сложные вопросы.

В Федерации подчеркнули, что вручение профсоюзной награды Владимиру Мякушу - это признание за вклад, который он внес в развитие социального партнерства, повышение престижа Человека труда.

Владимир Мякуш в свое время активно занимался профсоюзной работой и гордится этим. В восьмидесятые годы он возглавлял профком 15-тысячного коллектива (в 1984 году избран председателем профсоюзного комитета объединения «Челябметаллургстрой»). «Получаешь особое удовлетворение, когда решаешь вопросы простого рабочего, инженера, помогаешь с путевками для больной жены в санаторий или для ребенка в детский лагерь, - рассказывал Владимир Мякуш. - Я прошел школу профсоюза и благодарен ей. Она научила меня чувствовать боль людей и реагировать на нее. С тех пор я придерживаюсь этих правил в жизни».

В этом году у профсоюзов области еще одно знаменательное событие – был установлен День профессиональных союзов в Челябинской области. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Законодательного собрания в сентябре. Отмечать свой профессиональный праздник профсоюзы теперь будут 24 октября. В этот день в 1948 году состоялась первая Челябинская областная межсоюзная конференция, по итогам которой был образован Челябинский областной совет профсоюзов. В настоящее время это Федерация профсоюзов Челябинской области.

На сегодня Федерация объединяет 19 отраслевых профсоюзов и насчитывает более 500 тысяч членов, которые работают почти на трех тысячах предприятий.

Кроме того, Челябинская область выступит с инициативой установления Дня профсоюзов в федеральном календаре праздников.