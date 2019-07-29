Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш предложил вернуться к обсуждению инициативы о введении почетного звания «Город трудовой славы». На это звание могли бы претендовать Челябинск и Магнитогорск.

Напомним, в 2008 году южноуральские парламентарии выступили с инициативой присвоения почетного звания «Город трудовой славы» городам России, на территории которых труженики тыла в период Великой Отечественной войны проявили самоотверженность, стойкость, упорство в обеспечении фронта вооружением, боеприпасами, продовольствием, а также в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Обращение было направлено в Госдуму РФ.

В ноябре 2011 года участники первого форума тружеников тыла Уральского федерального округа (УрФО) попросили главу государства рассмотреть возможность присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Городов трудовой славы». В декабре 2012 года было подготовлено соответствующее обращение депутатов Заксобрания Челябинской области в Госдуму.

На днях спикер Владимир Мякуш обратился к полномочному представителю Президента в УрФО Николаю Цуканову с предложением вернуться к этому вопросу. Полпред назвал инициативу целесообразной и высказался о необходимости ее поддержки.

В России действует федеральный закон «О почетном звании РФ «Город воинской славы». Он принят Государственной Думой в 2006 году. Согласно закону, в России наряду с городами-героями есть теперь и города воинской славы. Подобные звания присваиваются городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых, в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. В том числе, такого звания могут быть удостоены и города РФ, которым ранее было присвоено звание «Город-герой».

«Однако есть в нашей стране города, жители которых проявили особое мужество в годы войны, но не на полях сражений, а в тылу. Они тоже внесли в победу свой вклад. И этот вклад должен быть по достоинству оценен, - привел аргументы в пользу инициативы южноуральских депутатов спикер Владимир Мякуш. - К таким городам, как отмечают областные парламентарии, нужно отнести и Челябинск, ставший в годы войны легендарным Танкоградом, и Магнитогорск, давший стране металл на производство боеприпасов и танковую броню».

Справка

В начале войны Челябинская область была превращена в крупный центр оборонного производства. В Челябинск было эвакуировано более 60 предприятий из Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов. В рекордно короткие сроки в регионе было возведено более 35 крупных предприятий, в том числе Челябинский металлургический и трубопрокатный заводы. Было построено 6 доменных, 27 мартеновских и электросталеплавильных печей, 5 коксовых батарей, расположено и восстановлено более 200 эвакуированных предприятий. Выпуск промышленной продукции вырос в 4,5 раза.

На челябинском заводе имени Колющенко выпускали знаменитые «катюши», челябинский тракторный дал фронту 18 тысяч танков и 48 тысяч танковых моторов. Наши танки были признаны лучшими в сражениях Второй мировой войны.

Южноуральские металлурги производили 40 % черных металлов. Каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка в годы войны были произведены из магнитогорской стали, выплавленной на ММК. В годы войны Магнитогорский металлургический комбинат давал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания вместе взятые.

Заслуги южноуральцев были отмечены правительственными наградами. Многие предприятия были награждены орденами, свыше 100 тысяч жителей получили медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Челябинская область стала «вторым» домом нескольким сотням тысяч эвакуированных, многие из которых потом остались на южноуральской земле. Кроме того, в Челябинске разместились в эвакуации наркоматы боеприпасов, танковой промышленности, электростанций, строительства; Промбанк; научные учреждения, вузы и учреждения культуры, в том числе и академический Малый театр имени А.Н. Островского.

В апреле 2015 года Челябинску и Магнитогорску было присвоено звание «Город трудовой доблести и славы».