Владимир Путин на примере главы ММК Рашникова учил школьников, как правильно вести бизнес

Президент России Владимир Путин похвалил председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова за умение правильно вести бизнес – не просто получать прибыль и не распихивать ее по карманам, а направлять на приносящее пользу людям дело.

Этому Владимир Путин учил российских школьников на примере крупного бизнесмена Виктора Рашникова. Большой открытый урок «Направления прорыва» состоялся в рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», прошедшем в Ярославле, куда собралось 500 школьников со всей страны.

Рассуждая на тему бизнеса, президент отметил, что есть несколько категорий предпринимателей – те, кто занимается извлечением прибыли любой ценой ради бесполезного накопительства денег, и те, кто направляет полученные доходы на полезные для общества дела.

«Просто, как Гобсек, сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего - бессмысленно, на это не стоит класть свою жизнь», - учил школьников глава государства и привел пример правильного ведения бизнеса.

Владимир Путин рассказал, что недавно без камер встречался с главным собственником ММК. Виктор Рашников рассказал главе государства, как развивается компания, а также куда и сколько они вкладывают миллиардов. «Он мог бы в карманы рассовать, распихать все по карманам собственников. Нет», - подчеркнул президент. Компания направляет миллиарды рублей на улучшение экологической ситуации в регионе, на создание новых современных рабочих мест, на поддержку учебных заведений, на обучение молодых кадров.

ММК уделяет особое внимание проектам, имеющим природоохранное значение. В 2018 году был введен целый ряд стратегических объектов экологической направленности. По итогам 2018 года инвестиции в экологические объекты составят 5,8 миллиарда рублей. В планах на ближайшее будущее - запуск новой аглофабрики в 2019 году, строительство новой доменной печи и коксовых батарей. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов ещё на 16,6 тысячи тонн. Инвестиции комбината в природоохранные объекты до 2025 года превысят 38 миллиардов рублей.

По инициативе и при поддержке Рашникова ПАО «ММК» уже в течение многих лет вкладывает немалые средства в развитие социальной сферы, оказывая поддержку здравоохранению, культуре, образованию, физкультуре и спорту. «Для того чтобы обеспечить здоровье своих работников - это все взаимосвязано, одно другое не исключает. Это работает на бизнес, но этот бизнес связан с людьми, с их успехом», - добавил глава государства.

ММК по собственной инициативе строит новые социальные объекты в городе. Виктор Рашников ранее объяснял принципы социальной политики предприятия: «Подход простой: наши люди, которые умеют трудиться и выкладываются на все 100 процентов, должны жить полноценной, достойной жизнью. Всё, что мы видим вокруг - хорошего и приемлемого для нас, мы переносим в Магнитогорск».

Немалые деньги компания направляет и на поддержку физической культуры и спорта, а также на стимулирование работников поддерживать хорошую физическую форму и вести здоровый образ жизни. Руководитель Магнитки сам активно занимается спортом и требует того же от своих подчинённых. По мнению Рашникова, спортивный человек совершенно по-другому работает и мыслит.

Как подчеркнул Владимир Путин, именно при таком подходе к ведению бизнеса человека ждет успех и он становится счастливым. «Это то, что остается всегда. И только в этом случае, если ты создаешь продукт, результат тот, который остается навсегда и надолго, делает тебя счастливым человеком, только тогда ты можешь понять, что ты истратил жизнь не напрасно, а не просто, извините меня за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть», - преподавал урок жизни молодым россиянам президент.

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