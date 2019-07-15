Присылайте свои новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск (Челябинская область). У трапа главу государства встречали полпред Николай Цуканов

и глава региона Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.

Кроме того, Президент встретится с работниками предприятия и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Текслером.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прибыл в Магнитогорск днем. В аэропорту полпреда встречали глава области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Николай Цуканов уже провел рабочую встречу с Алексеем Текслером.

Полпред и руководитель области обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализацию инфраструктурных проектов, а также подготовку к предстоящим выборам, сообщает пресс-служба полпреда.

Ранее в этот день Владимир Путин посетил Братск, где ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Фото пресс-служб Кремля и полпреда