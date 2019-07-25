Власти Челябинска хотят использовать  столичный опыт  в благоустройстве города

Новые и современные идеи и проекты, которые представили в начале июля на Московском урбанистическом форуме, вчера, 24 июля, обсудили в администрации Челябинска. На встречу были приглашены представители бизнеса, главы администраций внутригородских районов, урбанисты, архитекторы-проектировщики и журналисты.

Напомним, международный IX Московский урбанистический форум, который прошел в столице с 4 по 7 июля, собрал на своей площадке свыше четырех тысяч человек. По поручению временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой масштабное событие посетили заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина и глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Идеями, которые были представлены на московском форуме, они поделились с участниками мероприятия.

На сегодняшний день для развития городов первостепенным является повышение качества жизни, создание комфортных условий для жизни горожан. Именно такие проекты являются самыми востребованными и окупаемыми с точки зрения вложения инвестиций, отметила Елена Мурзина.

«Форум - это формат идей, новый, кардинально иной подход по переосмыслению городской среды, который еще с 70-х годов 20-ого века практикуют европейские города. Главный приоритет тут отдан пешеходу, затем - общественному транспорту, все остальное идет в последнюю очередь. Главный принцип - комплексное развитие. Например, прежде чем сужать дорогу, нужно сделать доступным общественный транспорт с выделенными полосами, и уже после этого убирать ограждения, расширять тротуары, создавать единое парковочное пространство, как это делалось в Москве, - рассуждает Виктор Ереклинцев. - Все сделано для того, чтобы людям было в центре удобно — и пешком ходить, и на общественном транспорте добираться».

«Вы сами видите, насколько продвинулась Москва по части благоустройства за последние годы. Это хороший пример для нас. То, чего не хватает сейчас Челябинску — ухоженности, благоустроенных объектов. Есть много способов, как за небольшие деньги преобразовать город, создать новые общественные пространства, места притяжения людей. Уверена, что нам не только удастся поднять благоустройство Челябинска на более высокий уровень, но и поддерживать этот статус долгие годы, - отметила Наталья Котова. - Сейчас мы освобождаем главные улицы города от торговых объектов, которые расположены беспорядочно. Наша главная цель — создать максимально благоприятные условия для жизни челябинцев. В этом году у нас запланировано благоустройство 31 общественного пространства, 20 из которых расположены в центре города, в Центральном и Советском районах».

Одна из идей развития городской среды, которую обсудили участники круглого стола, - создание локальных достопримечательностей, которые станут точками притяжения горожан. Такими объектами могут быть мини-скверы, «карманный парк», оригинально оформленные цветочные клумбы. Все это можно создать как на имеющихся общественных пространствах, так и на пустующих территориях. По словам директора по развитию ООО «Западный берег Девелопмент» Вахтанга Чикаберидзе , только в историческом центре города насчитывается 35 гектаров пустырей, которые можно успешно использовать под благоустройство.

В продолжение дискуссии глава Центрального района привел несколько положительных примеров реновации общественных пространств в Челябинске. Так, на улице Тернопольской была благоустроена прогулочная зона.

Виктор Ереклинцев подчеркнул, что благоустройство должно быть ориентировано в первую очередь на интересы горожан:

«У нас все делается для бизнеса, - парковки, коммерческие помещения. Например, здание «Западный луч». Здесь расположен МФЦ, ежедневно — огромный поток людей. И при этом возле здания - нет ни одной лавочки, людям негде даже присесть. Это вопрос даже не практический, а вопрос идеологии, уважения к людям. Все это можно сделать малыми средствами».