Власти Челябинской области реализовали дорожное предприятие, получив лишь половину от первоначальной цены

Правительство Челябинской области реализовало находящееся в региональной собственности дорожное предприятие - ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «РЭМЭКС». Сделка принесла казне чуть более полумиллиарда рублей при стартовой цене более одного миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, с февраля текущего года предприятие, у которого 100% доли в уставном капитале принадлежит правительству области, трижды выставлялось на аукцион. Но предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В торгах, которые прошли 30 июля, приняли участие два претендента. Стартовая стоимость реализуемого предприятия составила 1 миллиард 3 миллиона 790 тысяч рублей. Победителем признано ООО «ТехноПарк», предложившее 501 миллион 895 тысяч рублей. Договор купли-продажи должен быть заключен в срок до 6 августа 2018 года.

Как уже сообщало агентство, в прогнозный план приватизации было включено 4 дорожных предприятия области: ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» ОГУП «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию дорог» и ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «РЕМЭКС». Затем они были преобразованы в акционерные общества со стопроцентным участием Челябинской области и предложены инвестору для приобретения.

В июне 2018 года состоялась продажа 100% доли уставного капитала ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог».

На очереди еще два – Карталинское и Сосновское предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Всего планировалось приватизировать 10 ОГУПов дорожной отрасли, а в собственности оставить одно предприятие - Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований.