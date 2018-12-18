Власти компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания приняли в ноябре 2018 года закон, позволяющий льготным категориям населения возместить затраты на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения – антенн и приставок.

При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры защиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей. «В Совете Федерации сформирована рабочая группа, которая будет этой темой заниматься», – заявил Турчак. Первые шаги в данном направлении будут определены в начале 2019 года.

Также для развития цифровой экономики в регионах будет разработан механизм отбора и поддержки, в том числе и финансовой, лучших региональных практик. «Сравнивать регион нужно не с другими субъектами Федерации, а, прежде всего, с тем же регионом в предшествующий период. Если регион повышает свои показатели, значит, он работает», – подчеркнул Турчак.

Для развития «умных городов» по итогам заседания будет сформирован перечень ключевых технологий. Определен и список городов, на территориях которых должны быть внедрены элементы «умного города» до конца 2024 года. При этом, подчеркнул Турчак, в перечень необходимо включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать средства в технологии, направленные на развитие «умных городов», а также разработать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на территории РФ, и разработать стандарт «умных малых городов».

На заседании Совета также поступило предложение подготовить ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование развития отечественного рынка телекоммуникационных систем и электронного оборудования.

В частности, рекомендуется ввести налоговые льготы для отечественных разработчиков и производителей. «Кроме того, необходимо освободить производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения баз данных от исполнения обязанностей налогоплательщика. А также включить их в перечень налогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифы страховых взносов», – сказал Турчак.

В целом по стране отключение аналогового телевещания будет происходить в три этапа. Южный Урал попал в третью группу регионов, где этот процесс начнется позже всего – с 3 июня 2019 года. Отключение аналогового телевещания произойдет во всех населенных пунктах Челябинской области независимо от количества жителей.

Отключаться будут только федеральные обязательные общедоступные каналы, тогда как региональным телеканалам будет предоставлена возможность продолжить вещание в аналоговом формате, пока в нем сохранится необходимость у телезрителей и вещателей.

Для приема сигнала цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона и приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2. В случае если телевизор имеет встроенный тюнер DVB-T2 (информация указана в паспорте к телевизору), в покупке приставки нет необходимости, достаточно подключить приемную антенну к телевизору и выполнить поиск каналов. В большинстве своем такой тюнер имеют телевизоры, выпущенные 4 – 5 лет назад.

Цифровое телевидение распространяется бесплатно и за его просмотр не взимается никакой абонентской платы. Стоимость приставок начинается от 700 рублей, антенн – от 300 рублей.

В Челябинской области на возмещение расходов, связанных с переходом на цифровое телерадиовещание, в областном бюджете на 2018 и 2019 годы предусмотрено 306 миллионов 590 тысяч рублей. По инициативе губернатора Бориса Дубровского муниципалитеты будут возмещать расходы граждан на приобретение антенн и приставок.

«Расходы будут возмещены наиболее незащищенным гражданам. В их числе – семьи и граждане, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники», - прокомментировал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия, зампредседателя Законодательного Собрания области Александр Журавлев. Право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также малообеспеченные южноуральцы. Единовременная выплата предоставляется в размере понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 1 тысячи рублей. Компенсация получат 258 тысяч человек.

"Жители 142 населенных пунктов Челябинской области, где нет цифрового телесигнала, получат компенсацию в пределах 6 тысяч 500 рублей, так как им придется покупать спутниковое оборудование", - уточнил Журавлев.

По его словам, компенсации жители получат после заявки в органы социальной защиты. "Рекомендуем гражданам приобретать только новое оборудование, чтобы у него были гарантии", - посоветовал вице-спикер.