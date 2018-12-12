ВМС «Челябинск-Екатеринбург» готова к старту проектирования

Уральская высокоскоростная железная дорога между Челябинском и Екатеринбургом готова к началу проектирования. Ее планируется построить с привлечением частного капитала.

Об этом рассказал генеральный директор Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.

На сегодня завершена разработка обоснования инвестиций, юридической и финансовой документации. В октябре Хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») получило от консалтинговой компании «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург.

Проект учтён в основных документах стратегического планирования Российской Федерации. «Сформирован консорциум партнёров, готовых реализовать проект. Таким образом, всё готово к старту», - заверил Сергей Бревнов.

Он отметил, что до запуска проекта УВСМ осталось три шага: включить проект в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры (одобрительная резолюция председателя правительства РФ Дмитрия Медведева уже получена), завершить согласование условий концессионного соглашения и запустить проектирование.

Разработку проектной документации планируется начать в 2019 году, завершить проектирование планируется в 2020-м, начать строительство - в 2021-м году, ввести магистраль в эксплуатацию - в 2025 году.

«По результатам этих обширных исследований было выяснено, что в прошлом году пассажиропоток между Челябинском и Екатеринбургом составлял 6 миллионов человек», - рассказал Сергей Бревнов. К 2034 году прогнозируется уже около 7 миллионов пассажиров в год. УВСМ к 2034 году, к плановому 10-му году эксплуатации, переключит на себя 26% рынка, то есть около 1,8 миллиона человек. Около 1 млн пассажиров дополнительно составят индуцированный спрос (люди, которые раньше не ездили между этими городами в связи с отсутствием ВСМ). Итого – 2,8 миллиона пассажиров в год.

В проекте предусмотрено 6 станций, 4 из которых - для высокоскоростных поездов: Екатеринбург, Челябинск и аэропорты Кольцово и Баландино, ещё 2 - для ускоренных региональных поездов: Сысерть и Снежинск.

Общий объём финансирования проекта составит порядка 350 миллиардов рублей. «Точные цифры будут известны по результатам разработки проектной документации. При этом у нас сформировано понимание по консорциуму партнёров проекта», - заключил Сергей Бревнов.