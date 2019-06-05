Внимание, автомобилисты: рядом с Юрюзанью ограничат движение транспорта

В Челябинской области, рядом с городом Юрюзань, с седьмого июня по 31-е августа вводится временное ограничение движения транспортных средств. В этот период будет проводиться ремонт трассы М-5 «Урал» на участке км 1644+000 - км 1650+000.

На основании госконтракта, заключенного с подрядной организацией ООО «Уралдорстрой-сервис», на этот период здесь будет организовано реверсивное движение.

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог. Все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты.

Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ, отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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