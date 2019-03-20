Водители Челябинска игнорируют пешеходов

ГИБДД Челябинска вышли на «охоту» за водителями, которые не пропускают пешеходов. На их удочку попались и пешие участники дорожного движения, перебегающие дорогу на красный свет или в неустановленном месте.

Статистика аварий не утешительная. За два месяца текущего года в Челябинске произошло 92 наезда на пешеходов. Для профилактики ДТП с их участием сотрудники ГИБДД вышли на «охоту». Только за сутки были пойманы 99 водителей, которые не предоставляют преимущество пешеходам на «зебре». Впрочем, они и сами часто нарушают правила ПДД. Инспекторы остановили 24 человека, которые перебегали дорогу на красный свет или в неустановленном месте. Все нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

«В связи с образованием наледи на проезжей части в утреннее и вечернее время водителям рекомендуется снизить скорость вблизи пешеходных переходов, а также вблизи образовательных учреждений и торгово-развлекательных заведений города для своевременного принятия мер в случае появления на проезжей части пешеходов», - сообщил сотрудник отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Андрей Юрин.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили несовершеннолетним пешеходам. Статистика ДТП с их участием также говорит сама за себя. За два месяца 2019 года в Челябинске произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 28 несовершеннолетних. В четырех случаях дети получили травмы по своей неосторожности, в остальных случаях – по вине водителей транспортных средств. В рамках профилактической акции дорожные стражи порядка раздали таким пешеходам памятки о необходимости соблюдения ПДД и светоотражающие элементы.