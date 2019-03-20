Водители Челябинска смогут ездить без прав

ГИБДД Челябинска получила 200 планшетов для определения личности водителя по фотографии. Об этом сегодня, 20 марта, на пресс-конференции рассказал начальник ГИБДД Челябинска Андрей Харцызов.

Программный продукт сделан таким образом, что инспектору ДПС достаточно навести на него гаджет и сделать снимок. Софт сравнит его с фотографией, которая попадает в базу данных ГИБДД, когда водителя фотографируют при получении прав. После распознавания личности инспектор будет понимать, с кем он общается. Также он на месте сможет просмотреть историю штрафов водителя и проверить автовладельца на лишение прав.

Кроме базы ГИБДД на мобильном устройстве установлена автоматизированная информационно-управляющая система (АИУС) ГИБДД, интегрированная с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Инспекторы смогут также на месте составлять административные протоколы и оформлять ДТП. Фотографировать повреждения автомобилей и брать объяснения с водителей. Сведения об аварии или нарушении в режиме онлайн будут попадать в базу данных МВД, также, как и фотографии и GPS-координаты происшествия. Это существенно сократит время их оформления», - рассказал начальник ГИБДД Челябинска Андрей Харцызов.

Предположительно, время оформления нарушений сократится до трех минут, а ДТП – до 35-ти.

Планшеты будут у каждого экипажа ГИБДД Челябинска. Дорожные стражи порядка их уже начали получать, так что не удивляйтесь, если в ближайшее время вас остановит инспектор и вместо того, чтобы попросить у вас права, наведет на вас гаджет и начнет фотографировать. К новинке в работе гаишникам нужно привыкнуть.