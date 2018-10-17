Военные пенсионеры могут претендовать на получение второй пенсии от ПФ

Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности от министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, при соблюдении определенных условий имеют право на получение пенсии по линии Пенсионного фонда России.

Как пояснили агентству в пенсионном фонде, военным пенсионерам может быть назначена страховая пенсия по старости (без фиксированной выплаты). Но для этого должны быть соблюдены ряд условий.

Военный пенсионер должен достичь пенсионного возраста: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. С 2019 года будет происходить постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет - для мужчин и 60 лет - для женщин.

Отдельным категориям граждан страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного возраста (при соблюдении условий для досрочного назначения). Например, в случае работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или в тяжелых условиях труда и т. д.

Кроме того, у военного пенсионера должен быть минимальный страховой стаж, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2018 году – 9 лет, в 2019 году – 10 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет в 2024 году либо наличие необходимого стажа для досрочной страховой пенсии.

Кроме того, у него минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов должна составить 13,8 балла, в 2019 году – 16,2 балла с ежегодным увеличением до 30 баллов в 2025 году.

Заявление о назначении пенсии можно подать несколькими способами: через «личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, в отделение пенсионного фонда по месту проживания, в МФЦ или работодателю.

Для входа в Личный кабинет необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно в клиентских службах территориальных органов ПФР области.

По состоянию на первое октября 2018 года в Челябинской области проживает 13 634 военных пенсионера, получающих вторую пенсию по линии Пенсионного фонда России.