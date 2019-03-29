Восстановлен аккаунт врио губернатора Челябинской области в Instagram

Официальный аккаунт временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальной сети Instagram вновь доступен для пользователей.

Напомним, Алексей Текслер вступил в должность врио губернатора 20 марта 2019 года, а 23 марта появился его официальный аккаунт в социальной сети Instagram и за сутки набрал более 17 тысяч подписчиков. А уже через три дня он был закрыт. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, аккаунт проверяла служба технической поддержки соцсети с целью исключения фейковых аккаунтов и дальнейшей верификации

Накануне вечером аккаунт врио губернатора был восстановлен. У Алексея Текслера уже более 36,1 тысячи подписчиков.