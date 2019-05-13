Вова Высоцких из Челябинска очень хочет научиться говорить и не испытывать боли

Челябинский благотворительный фонд «Аура добра» открыл сбор на 13-летнего Вову Высоцких. Этому удивительному мальчику - солнечному, жизнерадостному и очень стойкому - очень нужна помощь неравнодушных людей. А еще помощь очень нужна его мужественной маме Светлане, которая делает для своего горячо любимого сына все возможное и невозможное.

У Вовы целый ряд серьезных заболеваний: врожденный порок сердца (аортальная недостаточность), детский церебральный паралич, спастический тетрапарез (синдром спастического тетрапареза проявляется снижением двигательной активности в руках и ногах; при этом отмечается увеличение тонуса мышц, что приводит к их скованности и «непослушности», а также к болезненным ощущениям - прим.)

В 2013-м году Вова Высоцких перенес серьезную операцию - ему поставили механический сердечный клапан. Теперь Вовино сердечко работает, как часы, - в прямом смысле: тик-так, тик-так, тик-так.

Его мама вспоминает, что первое время после операции им обоим было сложно засыпать под это ритмичное «тиканье». Теперь уже привыкли. А вот к мучениям своего маленького сына (мальчик метеозависим - когда погода меняется, у него сильно стягивает сухожилия и очень болит правая сторона тела: рука и нога) его мама привыкнуть не сможет никогда.

«Страшно, что в такие моменты не знаешь, как ему помочь. А Вова уже, видимо, настолько привык к этой боли, что просто молча терпит, только слезы катятся, - с горечью говорит Светлана, для которой главное сейчас - уменьшить спастику. А еще - научить своего смышленого и очень доброго сынишку - душа нараспашку - говорить. - Что вложу в Вову до его 18-летия, то и будет. В августе ему исполнится 14 - у меня всего четыре года в запасе».

В июле этого года Вове Высоцких предстоит пройти очередной, уже четвертый по счету курс микротоковой рефлексотерапии - 15 сеансов. Параллельно с мальчиком будут заниматься нейропсихолог, логопед и дефектолог. Также лечение в ООО «МЦ на Комсомольской»" предусматривает 15 сеансов логопедического массажа. Сумма требуется большая - 72 тысячи 750 рублей. Таких денег у семьи нет. Светлана воспитывает Вову одна - ее муж, который очень много сделал для восстановления сына, умер несколько лет назад. Теперь она сама тянет ребенка. Изо всех сил. Это очень тяжело.

«Микротоки помогают уменьшить спастику, благодаря этому у Вовы также меньше болит голова. Очень хорошо, что в этом медицинском центре с ним параллельно занимаются специалисты, развивают речевые навыки. В совокупности лечение дает ощутимый эффект», - отмечает Светлана.

Таблетки своему ребенку она старается не давать: одно лечишь, другое калечишь. Тем более у ее сына больное сердце. Вся надежда - на микротоковую рефлексотерапию (в идеале такие курсы Вове нужно проходить постоянно, два раза в год).

«Мой сын родился здоровым. И вдруг на пятом месяце перестал держать голову. Возможно, это случилось из-за прививки. Я до сих пор не знаю, почему так произошло», - сетует Вовина мама.

Одна «добрая» врач «напророчила», что ее сын никогда не будет ходить. «Посоветовала» не надеяться. Но ошиблась.

«Тогда мне рассказали о костоправе дяде Мише, он принимал пациентов у вокзала. Я нашла его. И после трех сеансов Вова стал вставать, держаться. А раньше сразу падал, у него не было координации. Во время лечения сыну было очень больно - он ревет, а я пуще него. Дядя Миша тогда мне сказал выйти, не мешать», - вспоминает Светлана.

И снова «добрая» докторша, подивившись, что ее «предсказания» не сбылись, не промолчала - теперь она заверила, что Вова Высоцких ни за что не научится говорить. Но и здесь оказалась не права. Хоть и не очень понятно, с трудом, но мальчик произносит слова. Он обязательно будет говорить еще лучше - если соберется нужная сумма на лечение.

В промежутке между курсами микротоковой рефлексотерапии его мама всеми силами пытается самостоятельно разговорить Вову. И мечтает, что когда-нибудь у них случится полноценный разговор.

Давайте все вместе поможем Вове Высоцких - этому чудесному и очень мужественному ребенку, который в свои 13 лет пережил так много и которому еще очень многое предстоит вытерпеть (осенью этого года его ждет операция на правой ноге, после - долгое и тяжелое восстановление. По сути, Вове надо будет заново учиться ходить)!

Реквизиты благотворительного фонда и различные способы осуществления денежных переводов приведены на сайте «Ауры добра», в разделе «Реквизиты». Нужно делать пометку: «Для Вовы Высоцких».

Контактные телефоны: 8 (900) 022-82- 60 (фонда), 8 (951) 801-19-77 (мамы Светланы).