Войти через IT: компания «Интерсвязь» начала внедрение «Умных домофонов»

Компания «Интерсвязь» - лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – приступила к внедрению новых комфортных и безопасных домофонных систем в многоквартирных домах.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, «Умные домофоны» уже установлены в нескольких сотнях подъездов городов Уральского федерального округа. В перспективе ими смогут пользоваться жители 16-ти городов присутствия компании. Всего два года назад «Интерсвязь» запустила системы дистанционного открытия дверей подъездов «Теледомофон» в рамках концепции «Умный город». Однако IT-технологии постоянно совершенствуются, и уже в 2019 году принято решение модернизировать систему. Новые интеллектуальные «Умные домофоны» сменят «Теледомофоны». Помимо стандартного набора функций эти устройства дают владельцам ряд дополнительных преимуществ. Оборудование подключено к сети Интернет и не требует обязательной установки или замены домофонной трубки в квартире абонента. Все входящие звонки приходят прямо на смартфон абонента через специальное мобильное приложение «Умные домофоны», которое уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Благодаря оснащению домофонной системы видеокамерой, пользователь сервиса может не только слышать, но и видеть гостя на экране своего мобильного телефона. Звонить с такого домофона возможно не только конкретному жителю или консьержу, но и на номер экстренной службы «112». Для этого достаточно нажать кнопку «SOS». Таким образом, даже оставшись без связи, любой человек может рассчитывать на своевременную помощь.

Вскоре «Умный домофон» сможет самостоятельно оповещать жителей дома сообщениями от МЧС. Также новые домофоны ведут круглосуточную видеосъёмку прилегающей территории. С её помощью пользователи приложения могут наблюдать за всем, что попадает в объектив видеокамеры, включая собственный припаркованный автомобиль. Технология «Умных» домофонов является одной из самых востребованных в мире и с каждым днём приобретает ещё большую популярность среди пользователей благодаря своему удобству и безопасности.

По словам начальника центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергея Соколова, для того, чтобы установить «Умный домофон» в многоквартирном доме, достаточно провести общее собрание и получить большинство голосов за установку, после чего оповестить об этом свою управляющую компанию, либо интегратора системы — компанию «Интерсвязь». Сама установка системы занимает всего несколько часов. После этого останется лишь скачать на смартфон мобильное приложение.