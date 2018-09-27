Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МУП «ГорЭкоЦентр» и мэрии Челябинска

Следственное управление СКР по Челябинской области по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП «ГорЭкоЦентр».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, уголовное дело возбуждено в отношении пока не установленных должностных лиц МУП «ГорЭкоЦентр» и должностных лиц администрации Челябинска.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), уточнили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, с 18 сентября часть перевозчиков прекратило вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок Челябинска. В том числе один из крупнейший перевозчиков - ООО «Горэкоцентр+», обслуживающий 200 из 500 контейнерных площадок, в одностороннем порядке отказался выполнять договорные обязательства.

В рамках расследования уголовного дела будут выявлены конкретные должностные лица администрации, в чьи должностные обязанности входит обеспечение бесперебойной работы по утилизации ТБО (твердых бытовых отходов).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.