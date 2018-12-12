Воздух, транспорт, остановки: Челябинск ждет «умная» слежка

За челябинским общественным транспортом в скором будущем могут организовать «умную» слежку, за экологической ситуацией в мегаполисе - установить «умное» наблюдение. Не забудут и про остановки.

Тотальный контроль за жизнью Челябинска с целью сделать ее комфортной и безопасной для людей будет устанавливаться постепенно – в случае если столица Южного Урала докажет на федеральном уровне, что является территорией с большим интеллектуальным потенциалом, и останется в списке Минстроя РФ, куда вошла вместе с другими муниципалитетами страны, претендующими на звание «умных городов».

Как рассказал министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов, Челябинск заявилась на участие в федеральной программе «Умный город», которая в настоящее время находится в стадии формирования. Министерство строительства РФ утвердило приказ, определяющий показатели «умных» городов, объемы финансирования программы. Челябинск, подавший заявку на участие в проекте, вошел в число территорий-«пилотов». Теперь главное – удержаться в списке. Для этого, по словам министра, необходимо предпринять большие усилия и продолжить в мегаполисе активную работу (по отдельным направлениям Челябинск весьма умен и сегодня).

Александр Козлов подчеркнул, что в первую очередь нужно разработать концепцию «умного» города и дорожную карту на ближайшие три года, в соответствии с которыми Челябинск начнет свое интеллектуальное развитие ради получения статуса «умной» территории. И очень важно, на его взгляд, чтобы в южноуральской столице появились современные цифровые сервисы для граждан, а также более современное муниципальное управление.

«Вне всякого сомнения, в концепцию обязательно должна попасть экология. Я сторонник того, чтобы в проекте нашли отражение все острые темы, которые волнуют горожан. Это и общественный транспорт, и городские остановки, и многое другое. В противном случае концепция будет мертвой. И тогда - что бы хорошего мы ни сделали - все наши положительные поступки обесценятся, ведь, получается, что самые главные проблемы «Умный город» не решил», - отметил Александр Козлов.

Он напомнил, что в августе в Челябинске проходил круглый стол, где обсуждались самые современные средства контроля за экологической ситуацией.

«Слово «мониторинг» - немножко обязывающее. Его можно вести только с помощью сертифицированных средств. Это очень дорогое удовольствие. Сейчас мы работаем с министерством экологии, чтобы вместе найти оптимальное решение. Рассматриваем возможность параллельного применения систем контроля и мониторинга. Система контроля дешевле, она призвана оповещать, предупреждать о неблагоприятных условиях. Ее можно «завязать» с системой экологического мониторинга, имеющего для загрязнителей, включая крупные промышленные предприятия, юридические последствия. На наш взгляд, необходимо создавать в Челябинске именно такую комплексную систему, реализовывая более дешевые и более дорогие проекты параллельно друг другу. О своих совместных с минэкологии региона разработках мы информируем заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, курирующего экологическое направление. Думаю, здесь вся необходимая поддержка будет оказана», - отметил Александр Козлов.

Министр уверен: несмотря на, несомненно, существующие пробелы в интеллектуальном развитии Челябинск на самом деле и сегодня довольно неглуп.

По его словам, в Челябинске достаточно неплохо развита система управления дорожным движением (СУДД), объединившая все городские светофоры. Система отслеживает, в какое время на каких перекрестках возникают заторы, учитывает количество машин и в зависимости от этого регулирует время действия сигнала.

«Система довольно интеллектуальная, - заметил Александр Козлов. – Кроме того, в Челябинске существуют довольно серьезные наработки по заключению энергосервисных контрактов в учреждениях бюджетной сферы. Мы можем похвастаться хорошим опытом в части установки в трех школах «умного» освещения, благодаря которому объемы потребленной энергии снизились на сорок процентов. Этот опыт в настоящее время тиражируется и на другие школы Челябинска. Кроме прочего, он вошел в банк «умных» решений «умных» городов России, формируемый минстроем».

Александр Козлов рассказал также, что в настоящее время энергосервисный контракт заключается с одним из крупнейших спортивных объектов южноуральской столицы – дворцом спорта «Юность», который, по его мнению, в результате получит совершенно иное освещение.

Министр напомнил и о уже действующих в Челябинске региональных сервисах - таких, как запись на прием к врачу, электронный дневник учащегося, электронные услуги, предоставляемые в том числе на портале госуслуг.

«Очень развита в Челябинске система «Город» (по ней жители оплачивают услуги ЖКХ). Система действительно удобная, челябинцы привыкли ею пользоваться, это тоже элемент «умного» города. Такая система есть далеко не во всех муниципалитетах. Кому-то еще только предстоит ее внедрять, нам же нужно просто продолжать развивать свой «Город», - отметил министр.

Похвалил Александр Козлов и приложение «Яндекс. Транспорт», благодаря которому челябинцы могут через свои смартфоны наблюдать за движением общественного транспорта, видеть, когда нужный маршрут подойдет к нужной остановке.

Министр рассказал, что проект «умного» города предполагает создание консорциума, куда должны входить общественные организации, представляющие интересы граждан (те, что настроены на конструктивную работу, а не на одну лишь критику); социально ответственный бизнес, без которого «умный» город не построить; органы власти - муниципальной и региональной; представители академического сообщества (Челябинск – это сложный город-миллионник, и заставить его «поумнеть» без помощи научных слоев общества не представляется возможным).

«Мы бы хотели, чтобы в качестве технологических партнеров проекта «Умный город» выступали челябинские компании, у которых есть очень интересные разработки», - добавил Александр Козлов.

Желающие внести свой вклад в интеллектуальное развитие Челябинска могут написать в министерство информационных технологий и связи региона письмо, а могут подать заявку через сайт. Она будет зарегистрирована в системе электронного документооборота и рассмотрена членами рабочей группы «Умного города», которую создадут до конца года, в течение двух предстоящих недель. До конца января – максимум до середины февраля 2019-го, пообещал министр, в Челябинске появится и консорциум участников проекта.