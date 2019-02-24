Впервые в Челябинске проводится медиасбор учащихся и педагогов

Сегодня, 24 февраля, в Челябинске стартовал первый медиасбор учащихся и педагогов «МЕДИАдети.Весна». В мероприятии участвуют более 100 человек - актив информационно-образовательного проекта «РRОнас: школьный медиахолдинг».

Организаторами первого медиасбора выступили комитет по делам образования города Челябинска при поддержке Союза Журналистов Челябинской. Содержательными партнерами выступают МБУ «Центр профилактического сопровождения «Компас» и Городской центр медицинской профилактики.

Как сообщили в оргкомитете, в первом медиасборе принимают участие юные журналисты и операторы из 16 школ и учреждений дополнительного образования города.

Ребятам и педагогам предстоит научиться создавать безопасный и интересный медиаконтент для интернет-пространства. Среди сквозных тем мероприятия – здоровый образ жизни и профилактика социальных патологий. Мастер-классы для детей проведут медиапедагоги, профессиональные журналисты и представители Роскомнадзора.

В первый день участников приветствовала председатель Союза журналистов области Светлана Яремчук. Уже состоялось открытие и отрядный интерактивный квест «Формула Успеха». Юные медийщики выкладывают фото на страницах своих медиацентров в Инстраграм и ВКонтакте с хэштегом #медиадетивесна.

Руководитель медиацентра гимназии №80 Челябинска Илья Иванов поделился с ребятами секретами видеосъемки. Педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДЮ Челябинска» Татьяна Черкас раскрыла секреты жанров журналистики, а педагог-организатор МАУДО «ДПШ» Дарья Передбогова рассказала о секретах подготовки текстового контента для Интернет-ресурсов.

Подготовлена серия мастер классов «Я медиа-педагог» и «Proсекреты» от профессионалов» (селфи-репортаж, фактчекинг или как проверить факты). Представители Роскомнадзора проведут интерактивное занятие.

В рамках Сбора будет организована онлайн-трансляция ток-шоу «Модно ли быть фитоняшкой?», в котором примет участие знаменитый телеведущий и стронгмен Дмитрий Кононец. А завершится медиасбор ярмаркой телепроектов.