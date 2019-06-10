Впервые в Челябинске пройдет форум «Лаборатория наставничества»

В четверг, 13 июня, Федерация профсоюзов Челябинской области совместно с региональным Главным управлением по труду и занятости населения области проведут в Челябинске пленарное заседание Форума «Лаборатория наставничества».

Проект реализуется Федерацией профсоюзов области, ставшей победителем конкурса Фонда Президентских грантов по теме наставничество.

В пленарном заседании примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, работодателей, научного сообщества, профсоюзный актив. Предстоит обсудить лучшие практики, развитие и внедрение системы наставничества на предприятиях Челябинской области.

Форум продолжит свою работу в рамках Уральского молодежного профсоюзного слета «УРА-2019», который пройдет 14-16 июня на озере Увильды. В формате открытого диалога и обмена опытом здесь встретятся работающая молодежь различных сфер Челябинской области, студенты, занимающиеся проектной или общественной деятельностью, участники и победители конкурсов профмастерства, WorldSkills.

Главная идея организаторов форума – дать старт началу возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях Челябинской области.

Как сообщили в пресс-центре Федерации профсоюзов области, работу пленарное заседание начнет в 13 часов по адресу: ул. Цвиллинга, 46, 3 этаж конференц-зал).