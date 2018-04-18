Врачи Челябинской детской областной больницы прошли обучение по МРТ- диагностике

В Челябинской областной детской клинической больнице 17 апреля состоялся мастер-класс по лучевой диагностике. Его провел доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, член международной Ассоциации радиологов Андрей Цориев.

«Врачи МРТ-диагностики областной детской больницы имеют хороший уровень знаний, теперь у них есть новый современный МРТ-сканер, совершенные контрастные средства, применяемые в педиатрии для детей, начиная с рождения, в наличии развитая анестезиологическая поддержка, – рассказал Андрей Цориев. - Наше профессиональное общение осуществлялось и раньше, челябинские доктора учились на кафедре лучевой диагностики в Екатеринбурге. Теперь, когда детям может быть выполнен весь перечень МРТ-исследований прямо в областной детской больнице, мы будем сотрудничать еще чаще».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧОДКБ, Андрей Цориев широко известен как эксперт федерального уровня в области МРТ-диагностики. Он часто выступает на российских и международных конференциях, конгрессах и симпозиумах, проводит практическое обучение специалистов лучевой диагностики в клиниках по всей России. Это уже не первый приезд доктора Цориева в Челябинск, но ЧОДКБ он посетил впервые.

«Дети – это не маленькие взрослые: чем меньше ребенок, тем сложнее выполнить качественное исследование, – отметила врач лучевой диагностики ЧОДКБ, кандидат медицинских наук Лариса Алексеева. –При обучении у него на профессиональном цикле широко освещались вопросы МРТ-диагностики в педиатрии, но иногда нам приходится сталкиваться с диагностическими загадками, и доктор Цориев всегда откликается на наши просьбы о консультации сложных случаев».