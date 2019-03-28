Врио главы региона предлагают присодиниться к акции и сфотографироваться с клоунским носом

Временно исполняющего обязанности Алексея Текслера приглашают присоедиться к акции в помощь проекту «Больничные клоуны в детском онкоцентре», которая состоится 1 апреля в Челябинской области.

С такой просьбой к новому главе региона обратились организаторы первоапрельской акции в области - движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

В «Искорка Фонд» уточнили, что не шутят, а, действительно, просят челябинцев проникнуться проектом и понять, как тяжело детям существовать годами в больничных палатах.

В фонде рассказывают, медицина на сегодня позволяет выздоравливать 80% детей с онкогематологическими диагнозами. Но ключевым фактором является позитивный настрой ребенка и желание ребенка бороться с болезнью.

Лечение онкозаболевания занимает несколько лет, проходит болезненно и лишает ребенка многих детских радостей, не дает ходить в школу и играть с друзьями во дворе. Вместо этого – капельницы, операции, реанимационные боксы. Чтобы дети не сдавались на всем протяжении лечения, продолжали борьбу с болезнью и сохраняли позитивный настрой, в палаты онкоцентра областной детской больницы приходят клоуны Пилюлькины и проводят с детьми время.

Уже известно, что в Челябинске онкобольных детей поддержат актёры театра «Манекен», студенты театра «Профиль», студия-театр «Манекен», театр РБИУ.

К акции приглашают присоединиться и врио губернатора «Мы очень надеемся, что вы не испугаетесь стереотипов и «смешков» в интернет-сети. Конечно, они будут. Сфотографироваться главе региона с клоунским носом – это смело, - обратилась к Алексею Текслуру руководитель проекта «Больничные клоуны», сотрудник «Искорка Фонд» Наталья Широкова. - Но мы надеемся, что 1 апреля увидим в вашем инстаграме именно такое ваше фото с хэштегом акции».

Чтобы помочь проекту, важному для детей, которые борются с раком, достаточно выложить в паблике селфи (видео или фото) с носом клоуна, с хештегом #100рублейсноса. И, конечно, перечислить 100 рублей – это можно сделать на сайте «Искорки». Собранные средства будут направлены на обучение больничных клоунов, на костюмы и реквизит.