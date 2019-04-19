Врио губернатора обсудил с главой минприроды РФ экологию Челябинской области

Сегодня, 19 апреля, в Челябинске состоялась рабочая встреча Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и врио Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии РФ, министр и глава региона обсудили мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу в Челябинске и Магнитогорске и реализацию реформы системы обращения с отходами.

«В Указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Челябинск и Магнитогорск отмечены как города, требующие кардинального улучшения экологической обстановки в городе, - заявил Алексей Текслер. - Мы готовы к конструктивному взаимодействию в решении этих вопросов».

На встрече также шел разговор о перспективах рекультивации челябинской городской свалки, закрытой 1 сентября 2018 года.

«По челябинской свалке вопрос решен. Сейчас самое главное оперативно и качественно подготовить проектно-сметную документацию, - подчеркнул министр. - Времени у нас мало, надо форсировать работу».

Алексей Текслер доложил, что власти готовятся в ближайшее время начать работы по рекультивации свалки. "Важно, чтобы жители почувствовали реальное улучшение экологической ситуации в регионе", - подчеркнул врио губернатора.

Алексей Текслер и Дмитрий Кобылки обсудили также проблемы Коркинского угольного разреза, который был закрыт в ноябре 2017 года. Текслер через несколько дней после вступления в должность побывал на Коркинском разрезе и обратил внимание на серьезную проблему с эндогенными пожарами. Проект ликвидации открытой горной выработки реализует ООО «Промрекультивация», учрежденное Томинским горно-обогатительным комбинатом (входит в Группу «Русская медная компания»).

Кобылки и Текслер обсудили также очистку русла реки Миасс. В этом году власти планировали начать санитарную очистку русла реки, будет убрана лишняя растительность и увеличен пропуск воды). Ранее общественники обращали внимание на проблемы с очисткой русла реки и считают, что необходимо привлечь ученых для правильного решения этого вопроса.

На встрече врио губернатора и главы минэкологии РФ обсуждался также переход на экологически чистый общественный транспорт, текущую ситуацию и перспективы снижения выбросов промышленных предприятий в Челябинске, Магнитогорске и других городах области, сообщают в пресс-службе министерства.