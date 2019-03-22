Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оказался достаточно непредсказуемым.

Предполагалось, что сегодня врио будет ближе знакомиться с Челябинском и даже назывались места, где он побывает - микрорайон "Парковый", "Ньютон", ледовая арена "Трактор". Но неожиданно утром машина взяла курс на Коркинский муниципальный район. И мало кто догадывался, что Коркино станет первым муниципалитетом, куда новый глава региона отправится с инспекционной поездкой.

Сейчас журналисты прибыли к разрезу «Коркинский», но к самому карьеру их не пропускает охрана. Говорят, что визит надо было заранее согласовывать, так как это опасный объект.

Врио губернатора ждут на смотровой площадке со стороны Розинского городского поселения. Туда уже подъехала и глава Коркинского района Наталья Лощинина. Получается, что первый населенный пункт, который увидит Алексей Текслер в области, будет поселок Роза. В 2012 году именно на этой смотровой площадке Владимир Путин, на тот момент председатель правительства РФ, осматривал разрез «Коркинский».

После его визита началось масштабное переселение жителей с бортов разреза. Правда, вместо обещанных пяти этапов расселения, остановились только на четырех. Наибольший, пятый этап, куда попадала и часть Коркино, не был реализован.

Представители СМИ отмечают, что около самой большой ямы Евразии ощущается очень неприятный запах.

«Описать сложно чем пахнет. Журналисты остро чувствуют вонь. В разрезе все подернуто туманом, видимость почти нулевая», - пишут очевидцы событий.