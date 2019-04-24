Врио председателя Центрального районного суда назначен Григорий Важенин

Григорий Важенин сменил на этом посту Рамзию Лутфуллоеву, которую 19 апреля квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила в отставку после жалоб подчиненных.

А официальной странице Центрального областного суда пользователей уже приветствует новый руководитель. Григорий Важенин трудился в этом же ведомстве в должности обычного судьи. В пресс-службе суда более подробную информацию о назначении пообещали предоставить позднее.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», кресло под Рамзией Лутфуллоевой закачалось еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок. Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские.

Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

Рассмотрение дела в отношении Лутфуллоевой переносилось несколько раз. Поводом для этого были ее многочисленные больничные. В итоге 19 апреля квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку.

Пока неизвестно, чем закончится для судьи и дело о ДТП с участием ее мужа, которое пытались замять. В 2017-м году муж судьи Хуршед Лутфуллоев сбил студента колледжа, юноша получил черепно-мозговую травму. В настоящее время материалы по ДТП с участием супруга Рамзии Лутфуллоевой находятся в следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области - они были возвращены в региональный полицейский главк после того, как прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.