Все на Масленицу! Челябинский зоопарк шумно и весело проводит зиму

Челябинский зоопарк приглашает горожан на Масленицу. Проводы зимы на территории муниципального зверинцы состоятся в воскресенье, десятого марта, в час дня.

В зоопарке отмечают, что добрая традиция прощаться с зимой крепнет здесь год от года. Специально для юных гостей организуется программа «Детская Масленица», которая пользуется большим успехом.

В предстоящий выходной маленьких посетителей ждут стрельба из рогатки, метание блинчиков, кольцеброс, заплетание кос, сбор цветов, прыжки через канат, перетягивание каната и другие увлекательные игры. Не обойдется, конечно же, без фотосъемки на тематической фотоплощадке. Апогеем воскресного веселья станет прощание с зимушкой-зимой и сжигание чучела.

Сегодня, шестого марта, в зоопарке празднуют третий день масленичной недели. Имя ему - Лакомка.

«Наши животные уже лакомятся вкусными блинчиками и играют с маленькими куклами-«масленичками, - рассказывают в зоопарке. - А что делаете вы?»

Фото из группы челябинского зоопарка ВКонтакте