Всероссийская проверка школьников

Сегодня, 16 апреля, школьники Челябинской области (как и по всей стране) напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории, биологии, географии и иностранным языкам.

Для учащихся четвертых, пятых и шестых классов написание ВПР является обязательным, для учащиеся 7-х и 11-х классов – проходит в апробационном режиме.

Как сообщили в минобрнауки региона, ВПР по русскому языку напишут ученики 764 школ региона. Работа состоит из двух частей, каждая из которых проводится в отдельный день.

«В этом году в проверочных работах по русскому языку для учеников четвертых классов есть нововведение – варианты будут сгенерированы для каждой школы автоматически, на основе банка заданий. Данная технология будет использоваться впервые», – отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства Елена Тюрина.

В ВПР по истории примут участие пятиклассники из 729 школ. Им предстоит решить восемь заданий, разделенных на две части.

ВПР по биологии напишут шестиклассники 727 школ города и области. Проверочная работа по биологии состоит из 10 заданий. ВПР по географии напишут семиклассники из 157 школ. Они должны будут выполнить восемь заданий.

На проведение каждой из ВПР по русскому языку, истории и биологии отводится 45 минут. Для выполнения ВПР по географии дается 90 минут.

В ВПР по иностранному языку поучаствуют 60 школ. Работа состоит из письменной и устной частей. 11-классники должны будут выполнить 18 заданий.

Справка.

ВПР – это обычные итоговые контрольные работы по общим предметам, проводимые по единым заданиям и оцениваемые по единым критериям. Результаты ВПР не влияют на перевод в следующий класс и получение аттестата.