Вслед за обычной рабочей неделей южноуральцев ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

Жители Челябинской области, как и все россияне, после предстоящей рабочей недели смогут отдохнуть три дня вместо обычных двух. А следом будет короткая, четырехдневная, неделя.

На воскресенье, 4 ноября, выпадает праздник День народного единства, поэтому выходной переносится на понедельник и отдыхать россияне смогут с 3 по 5 ноября.

Больше праздников в 2018 году вплоть до Нового года не будет. Новогодние каникулы в будущем году составят 10 дней – они начнутся 30 декабря 2018 года и продлятся по 8 января 2019 года.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником сокращается на один час. В этот раз данное правило не будет действовать, так как перед праздником будет выходной день, а пятница у большинства и так сокращенный рабочий день.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.