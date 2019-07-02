Вслед за Текслером в муниципалитеты едут министры, чтобы на месте решать озвученные проблемы

Жители Уйского района Челябинской области в выходные пожаловались главе региона Алексею Текслеру на плохие дороги в сельских поселениях. И уже в понедельник, 1 июля, по поручения врио губернатора в муниципалитет приехал исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Он провел совещание по дорожным вопросам,

вместе с главой района Вениамином Владельщиковым пообщался с главами сельских поселений,

выслушал жителей Уйского и сел района (народу на встречу пришло немало),

осмотрел дороги.

Жители Уйского района недовольны состоянием местных дорог. В районе 198 километров грунтовых дорог. Сельчане жалуются на пыль и пробитые колеса.

Принимаемые на сегодня усилия по приведения в порядок дорог, которые реализуются за счет выделенных на содержание средств, не приносят видимых результатов.

Жители просят отремонтировать три основные дороги в районе: Нижнеусцелюмово-Кидыш – Степное; Белово – Мирный; Уйское - Вандышевка - Кумляк. Больше всего претензий было к дороге Уйское - Вандышевка - Кумляк. Здесь требуется капитальный ремонт.

Отремонтировать все дороги одномоментно невозможно. Во-первых, пропущены все межремонтные сроки. Во-вторых, нет необходимого объема финансирования (все выделенные деньги уже распределены).

Глава миндортранса рассказал, что в этом году на ремонт дорог в муниципальных образованиях Челябинской области выделено 500 миллионов рублей из регионального бюджета (не считая Челябинска, Магнитогорска и Октябрьского района). Уйскому району было направлено 9 миллионов на ремонт и содержание дорог местного значения. При этом на ремонт 20 километров лишь одной дороги в районе необходимо полмиллиарда рублей.

В ближайшее время предстоит принять техническое решение, которое позволит начать решать проблему.