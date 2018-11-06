Вся территория Челябинска охвачена сетью Интернета вещей «Интерсвязи».

Компания «Интерсвязь» — лидер IT-рынка Уральского федерального

округа — продолжает развитие проекта «Умный город Челябинск», ключевой

составляющей которого является развёртывание сети для IoT-сервисов на базе

технологии LoRa WAN.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы

компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, в марте 2018 года в рамках развития IoT на Урале создано специальное структурное подразделение Центр промышленного

Интернета. Сейчас десятки базовых станций LoRa «Интерсвязи» охватывают всю территорию южноуральской столицы. По количеству установленных передатчиков Челябинск обошел даже своего ближайшего соседа — Екатеринбург. Собственная сеть позволяет компании продолжать реализацию десятков проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и экологии, и развиваться в других, не менее перспективных отраслях экономики. Базовые станции «Интерсвязи» установлены и успешно работают во всех 16 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

По словам директора Центра промышленного Интернета Олега Плотникова, немаловажно, что технологии и компетенции «Интерсвязи» позволяют развернуть сеть в любом муниципалитете: проект легко масштабируется под нужды потребителей. В настоящее время идёт работа по реализации ряда проектов в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

За два года реализации проекта «Умный город Челябинск» передовые разработки внедрены и успешно используются ежедневно в десятках различных направлений. Среди клиентов и партнёров оператора связи — крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и иных сфер. Недавно практический опыт компании укрепился научной базой крупнейшего в Челябинской области вуза: «Интерсвязь» и Южно-Уральский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве.