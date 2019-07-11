Вячеслав Малашковец: Коррупционная составляющая в Челябинском областном суде полностью исключена

Свою первую пресс-конференцию для журналистов провел сегодня в Челябинске недавно назначенный председателем Челябинского областного суда 51-летний судья первого квалификационного класса Вячеслав Малашковец.

Как передает присутствовавший на встрече корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ», Вячеслав Владимирович родился в Челябинске 18 августа 1967 года. После окончания Свердловской юридической академии проходил службу в ГУВД по Свердловской области, с 1998 года работал судьей Березовского городского суда Свердловской области, с 2003 по 2015 год – судьей Свердловского областного суда, с 2015 года – заместителем председателя Челябинского областного суда, курировал рассмотрение уголовных дел, возглавлял квалификационную комиссию судей.

В ходе полуторачасового общения с южноуральскими журналистами новый руководитель главного суда Челябинской области постарался максимально подробно и честно ответить на все их вопросы.

- Какие тенденции наметились в уголовном делопроизводстве региона за последние три года, увеличилось ли количество коррупционных дел?

- Фактически структура дел осталась прежней – не отмечается роста коррупционных, имущественных преступлений и преступлений против личности. Среднее количество оправдательных приговоров составляет менее 1%, что свидетельствует о качественной работе следственных органов. Не смотря на ухудшение экономической ситуации в регионе, работать стало спокойнее.

- Как продвигается внедрение судов присяжных в районах области?

- Наши судьи выступают за участие в процессах по серьезным делам присяжных заседателей, но найти их бывает очень непросто, особенно летом. Отобранные по специальной выборке южноуральцы в возрасте до 70 лет в большинстве своем категорически не хотят становиться присяжными заседателями, хотя это интересно, почетно, безопасно и экономически выгодно. За участие в процессах заседатели получают компенсацию в размере своего среднего заработка, а безработные и пенсионеры – в размере среднего заработка судьи. Людей смущает то, что процессы порой длятся по несколько месяцев, а в районных судах – до недели. При этом в челябинские суды являются лишь 10% приглашенных заседателей, а в районные – всего 2-3%. В результате за год в районных судах рассмотрено всего два дела с участием присяжных заседателей в отношении трех обвиняемых в тяжких преступлениях, еще по четырем делам процессы продолжаются. В одном из судов из 570 приглашенных заседателей явился лишь 31, из которых было отобрано девять. Все признают важность суда присяжных, но мало кто готов выступать присяжными. Сейчас в европейском судопроизводстве наметилась тенденция постепенного отхода от суда присяжных, а в США – это основная форма судопроизводства.

- Помимо дефицита присяжных заседателей, какие еще проблемы стоят перед судейским сообществом региона?

- Как ни странно – кадровый голод. Сейчас штат областного суда из 137 судей укомплектован полностью, но катастрофически не хватает технических работников – помощников судей, секретарей и делопроизводителей. При огромной нагрузке и ответственности заработная плата этих специалистов составляет от 12 до 20 тысяч рублей в месяц. В связи с созданием в Челябинске 7-го Кассационного суда до 40 высококвалифицированных судей областного суда уже со 2 сентября перейдут на работу туда. Заменить их пока некем. Достигнута договоренность с десятью ушедшими в отставку судьями, чтобы они еще немного поработали до тех пор, пока по конкурсу не будут отобраны новые. Как правило, кадровый резерв – это мировые и районные судьи, а также бывшие секретари, адвокаты и делопроизводители. Бывшие следователи и прокуроры идут в судьи все реже. Почему-то считается, что самыми жесткими судьями бывают бывшие адвокаты.

- Не планируется ли проводить обязательное тестирование судей на полиграфе, чтобы исключить коррупционную составляющую и отсеять случайных людей?

- Коррупционная составляющая среди судей областного суда полностью исключена, и полиграф для этого не нужен. Каждый кандидат в возрасте от 35 до 70 лет с высшим юридическим образованием и так проходит очень жесткий отбор и проверку – психиатрическое и психологическое тестирование, тест на наличие порочащих связей, неоднократно сдает квалификационные экзамены. Работа судьей накладывает на человека массу запретов и ограничений – он обязан постоянно контролировать свое поведение и высказывания. Лично я даже не имею своих страниц в социальных сетях.

- А сколько зарабатывают судьи и какие имеют льготы?

- Средний оклад южноуральского судьи – 20 тысяч рублей в месяц плюс стимулирующие надбавки и компенсации – максимум 30-50 тысяч. При этом нагрузка мирового судьи составляет более 360 дел в месяц. Дела между судьями произвольно распределяет компьютер, какой-либо узкой специализации не существует, хотя она была бы полезна. Для льготного выхода на пенсию необходимо 20 лет судейского стажа, размер пенсии – 70% от судейской зарплаты. Иммунитета от уголовного преследования как такового нет. Квалификационная коллегия судей всегда даст согласие на возбуждение дела в отношении нарушившего закон коллеги. За последние несколько лет в области за нарушения лишились своих должностей только два мировых судьи.

- Не так давно было совершено дерзкое покушение на мирового судью Еманжелинска – у собственного дома женщине проломили голову и нанесли другие тяжелые травмы, удалось ли раскрыть это преступление?

- Подозреваемый задержан, следствие продолжается, я не могу комментировать его ход. Предположительно, нападение не было связано с профессиональной деятельностью судьи. Преступных посягательств на присяжных заседателей в области вообще не было. Характерно, что более 85% южноуральских судей – женщины.

- Что нового ожидается в судебном процессе в ближайшее время?

- Уже с октября 2019 года в судах области должно начаться обязательное аудиопротоколирование процессов, помимо традиционного бумажного протокола судебного заседания. При этом обвиняемым должна быть предоставлена возможность ознакомиться с аудиопротоколом. По просьбе исполняющего обязанности главы региона Алексея Текслера Законодательное Собрание Челябинской области одобрило выделение семи дополнительных ставок мировых судей. До конца сентября два новых мировых судьи появятся в растущем Курчатовском районе Челябинска и один – в Сосновском районе области. Это должно снизить нагрузку на суды.

Фото пресс-службы областного суда