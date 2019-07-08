Вылет самолета из Челябинска в Анталью задерживается на 10 часов

Пассажиры рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings, которые должны были отправиться из Челябинска в Анталью сегодня ночью, уже девять часов ожидают вылета в аэропорту.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба аэропорта Баландино, воздушное судно должно было вылететь в 1 час 40 минут в понедельник, 8 июля.

По предварительным данным, самолет из Челябинска в Турцию должен отправиться в 12 часов по местному времени. В настоящий момент все 218 пассажиров прошли регистрацию. С воздушным судном работают техники. От техников авиакомпании будет зависеть точное время отправления.

По данным источников, в воздушное судно, которое прилетело из Турции в Челябинск, во время грозы попала молния.