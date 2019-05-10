Выставка «Рапорт товарищу Сталину…» на концерте в оперном театре 9 мая

В Челябинске в честь 74-летия Великой Победы в театре оперы и балета имени Глинки состоялся праздничный концерт. Самыми дорогими гостями театра в этот день были ветераны войны и труда.

Их поздравляли ветеранов руководители области, представители духовенства, политики, бизнесмены, представители силовых структур и творческой интеллигенции. В фойе же их ожидала уникальная выставка.

Эту выставку под названием «Москва. Кремль. Товарищу Сталину» подготовили сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала под руководством Владимира Богдановского. На один день она покинула стены музея и разместилась в фойе оперного театра. Здесь на планшетах были представлены избранные страницы из «Рапорта товарищу Сталину от большевиков Челябинской области».

В центре экспозиции — сам «юбиляр», которому в 2019 году исполняется 75 лет. Это массивный том ручной работы. Его обложка обтянута кожей и украшена златоустовской гравюрой на стали. На 53 листах — рассказ о деятельности 41 оборонного предприятия Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Отличная сохранность раритета позволила гостям (в их числе был и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер) просмотреть некоторые страницы документа.

Можно долго расписывать достоинства этой выставки, рассказывать о художниках и фотографах, работавших над рапортом. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Увидеть и в очередной раз поразиться масштабам задач, которые осилили южноуральцы в годы войны. Посмотреть на фотографии руководителей и простых рабочих заводов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Копейска, других городов. Благодаря их ратному труду страна уже 74 год отмечает День Победы — праздник, важнее которого, наверное, у нас и нет.

С 10 и до 13 мая выставка «Москва. Кремль. Товарищу Сталину» продолжит свою работу в Музейно-выставочном центре Челябинска (вход со стороны набережной реки Миасс).