XXI фестиваль СМИ Челябинской области пройдет в Троицке

В Троицке (Челябинская область) 30-31 мая пройдет XXI областной фестиваль СМИ.

Как сообщили в Управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодических печатных изданиях (газетах, журналах), показанные по телевидению, прозвучавшие по радио и размещенные информационными агентствами и сетевыми изданиями в сети Интернет в период с 25 августа 2018 года по 25 апреля 2019 года.

Предлагается несколько номинаций: «Формула успеха», «Точка на карте», «Мы делаем новости», «Журналистская акция, получившая большой общественный резонанс», «Тематическая полоса».

В номинации «Формула успеха» оцениваются конкурсные материалы о южноуральцах – настоящих мастерах своего дела, которые достигли успеха в различных профессиях. «Точка на карте» – это номинация для тех, кто в своих публикациях рассказывает об истории городов и поселков. «Тематическая полоса» – для материалов по темам, определенным редакцией СМИ. Представить нужно не менее трех тематических полос.

Победители и лауреаты получат денежные премии, размер которых в зависимости от места составляет от 10 до 40 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения победителей состоится на фестивале СМИ.

Подать заявку на участие можно до 26 апреля включительно по адресу: 454089, город Челябинск, улица Цвиллинга, 27а, кабинет 42 (Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области). Контактные телефоны: (351) 263-11-13, 264-04-16.