Яркие краски за решеткой: в колонии Копейска выросли «грибок», горка и качели-карусели

В исправительной колонии №11 Копейска (Челябинская область) появилась детская площадка. Зону отдыха обустроили на территории, прилегающей к помещению для длительных свиданий осужденных и их родственников.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, первые маленькие посетители ИК-11 уже успели покататься на качелях-каруселях, оценить катание с горки и поиграть в песочнице-грибке, в которой предусмотрены развивающие элементы.

На детской площадке колонии также высадили красивые цветы и кустарники, для озеленения выбрали и плодоносящие растения. В ГУФСИН региона подчеркивают: площадка абсолютно безопасна, родители могут не беспокоиться за своих малышей. Ее появление в исправительном учреждении приурочено к десятилетию детства.

«Все установленное здесь оборудование изготовлено на производственном участке колонии. Теперь дети могут интересно провести время на свежем воздухе. Качели, горки, песочница - все яркое и красивое, а главное - сделано на совесть», - отметил начальник ИК-11 полковник внутренней службы Владислав Камалов.

Администрация исправительного учреждения уверена: открытие такой замечательной площадки будет способствовать укреплению семейных уз.

Фото пресс-службы ГУФСИН региона