Ёлка, огоньки и лед: в Челябинске строят городок

В Челябинске началось возведение главного новогоднего городка. Так, на площади Революции уже установили искусственную ель, аттракционы, проводится работа по монтажу праздничной иллюминации. С прошлой недели начался завоз льда.

О ходе работ по строительству ледового городка сегодня, десятого декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказала исполняющая обязанности начальника городского управления культуры Элеонора Халикова.

Она напомнила, что договор с подрядчиком, которому предстоит создать на площади Революции новогоднюю сказку изо льда, был подписан в прошлую пятницу, седьмого декабря. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», украшать сердце южноуральской столицы ледовыми скульптурами и устанавливать на площади Революции горки в очередной раз будет ООО «Уральский лед».

Так как 2019-й объявлен в России Годом театра, ледовый городок в центре Челябинска обещает получиться очень театральным.

В прошлом году центральной темой главного новогоднего городка столицы Южного Урала был хоккей (в 2018-м в Челябинске и Магнитогорске проходил чемпионат мира среди юниоров).