Юлия Третьякова назначена главным судебным приставом Челябинской области

В соответствии с Приказом Министра юстиции Российской Федерации с третьего июня 2019 года руководителем УФССП России по Челябинской области – главным судебным приставом Челябинской области назначена Юлия Третьякова.

Исполняющей обязанности руководителя УФССП России по Челябинской области Юлия Третьякова была назначена в декабре 2018 года после того, как главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова покинула занимаемый пост и приступила к обязанностям руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Она также с третьего июня избавилась от приставки «и.о».

Юлия Третьякова карьеру начинала в 2000 году с должности судебного пристава-исполнителя Центрального районного подразделения судебных приставов города Челябинска. Через два года стала трудиться в этой же должности, но только уже в межрайонном подразделении судебных приставов №1. Уже в 2005 году Третьякова стала сначала ведущим специалистом юридического отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, а затем главным специалистом. В 2008 году она была назначена на должность заместителем начальника отдела Калининского районного отдела судебных приставов Челябинска, а через год его возглавила. В 2012 году Третьякова была назначена заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Юлия Третьякова награждена медалью ФССП России «За службу» III степени. В её активе также благодарность министерства юстиции Российской Федерации, почетная грамота Федеральной налоговой службы Российской Федерации, почетная грамота министерства юстиции Российской Федерации и благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.