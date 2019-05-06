Юные челябинцы заступили на Вахту Памяти-2019

Юные челябинцы в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заступили на Вахту Памяти.

Вчера, пятого мая, на первом посту у Вечного огня на Аллее Славы дежурили команды 14-ти образовательных организаций столицы Южного Урала. Первыми на пост заступили кадеты 19-й школы Челябинска, занявшие первое место на мероприятии в прошлом году.

Ежедневно, с десяти утра до четырех вечера, смены почетного караула будут участвовать в тематической викторине и в выпуске «Боевого листка» (помимо несения караульной службы).

В этом году традиционное для Челябинска мероприятие так же, как и в 2018-м, пройдет в новом формате - караульное помещение для команд образовательных организаций оборудовано в специальной палатке, которая разместилась рядом с памятником добровольцам-танкистам. Оно оборудовано всем необходимым, начиная от модульного пола и инфракрасных обогревателей, делающих пребывание команд в палатке в условиях уральской непредсказуемой весны более комфортным, заканчивая мебелью и оборудованием, необходимым для организации работы караула в течение смены.

Часть ребят несет свое дежурство в форме военнослужащих Красной Армии образца 1943 года, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в поисковом отряде «Ориентир».

В День Победы, 9 мая, на площадке Вахты Памяти будет развернута передвижная выставка поискового отряда «Ориентир», где все желающие смогут ближе познакомиться с содержанием и направлениями поисковой работы и сфотографироваться в тематических фотозонах.

Фото предоставлено поисковым отрядом «Ориентир»