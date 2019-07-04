Юные экологи посетили Михеевский ГОК

АО «Михеевский ГОК» (Варненский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») оказал помощь в проведении экологического палаточного лагеря «Чистые родники». За месяц лагерь в селе Катенино посетили 60 учащихся школ Варненского района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, в программу смен входили экологические игры, направленные на приобретение знаний о природе и формирование навыков бережного отношения к окружающей среде. Руководители и участники лагеря провели экологический субботник – собрали и вывезли мусор с берегов реки Карталы-Аят. Каждый день ребята участвовали в работе полевых лабораторий, проводили исследования состояния воды, почвы, растительности и др.

Кроме того, участники экологического лагеря побывали с экскурсией на Михеевском ГОКе. Здесь они не только ознакомились с современными, эффективными и безопасными технологиями добычи и обогащения медной руды, но и узнали об экологической ответственности флагманского предприятия РМК. В частности, на Михеевском ГОКе внедрены передовые методы подавления и улавливания пыли для защиты атмосферного воздуха, работает замкнутый цикл оборота воды, действует программа безопасного обращения с отходами, реализуется комплекс мероприятий по защите почвы, растительного и животного миров. На территории предприятия и в Варненском районе проводятся масштабные мероприятия по озеленению.

По итогам работы экологического лагеря «Чистые родники» состоялась конференция, на которой ребята из каждой полевой лаборатории (географической, водной, химической и др.) выступили с отчетами о проделанной работе. Их исследования оценили эксперты жюри, в том числе эколог АО «Михеевский ГОК» Юлия Азарова.

Михеевский ГОК ежегодно поддерживает образовательные мероприятия для школьников Варненского и Карталинского районов Челябинской области, которые направлены на повышение экологической ответственности ребят и изучение природы родного края.