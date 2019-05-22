Юные мастера Миасса - в память об авторе "Данилы-мастера"

В Доме народного творчества Миасса с успехом проходит выставка декоративно-прикладного творчества «Сказы Урала», посвященная 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова.

По словам заведующей отделом выставочной деятельности Дома народного творчества Ирины Тамплон, сказы уральского писателя, получившие всенародное признание, помогают формировать у детей чувство любви к родному краю. Его «Малахитовая шкатулка» - одно из любимых произведений читателей уже в нескольких поколениях. Неудивительно, что 125 человек охотно подготовили и представили свои работы на выставке. Это в основном дети из школ и учреждений культуры, но есть и взрослые. Всем им будут вручены благодарственные письма за участие в городском проекте.

На выставке можно увидеть изделия, выполненные в различных техниках. Здесь поделки из бумаги, из глины, ваты, текстиля, дерева, пряжи.... Это и малахитовые шкатулки, змеиные горки, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Огневушка-Поскакушка, Серебряное копытце, Великий Полоз и многие другие герои полюбившихся сказок.

Новый городской проект-выставка создан совместными усилиями Дома народного творчества и Центральной библиотечной системы Миасса. На торжественном открытии выставки сотрудники библиотек организовали литературный квест и подарили зрителям кукольный спектакль, где главная роль была отведена, конечно же, Хозяйке Медной Горы.